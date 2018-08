Para las que me preguntan cómo le he hecho para recuperarme a un mes y medio de dar a luz, les cuento: Lo primero es que estoy dando leche materna y eso ayuda mucho a recuperarnos. También soy muy disciplinada con el ejercicio, desde que estaba embarazada hacía cardio todos los días y eso me ayudaba muchísimo y también dos veces a la semana me daba masaje linfático, además de la alimentación que siempre traté que fuera saludable, (claro que me echaba mis antojitos pero eso si, de vez en cuando) De verdad alimentarnos bien es lo más importante y más cuando un bebé se está desarrollando en nuestro vientre, seamos responsables en cómo nutrimos al feto y ser conscientes de la importancia de los alimentos que consumimos. Durante el embarazo y el post parto he ido de la mano de una mujer que me ha tenido mucha paciencia y me ha ayudado a comer muy sano @sandovaljanet @grass.foods Ya le dije que les dé consejos y que les dé mi dieta para todas aquellas que están pensando embarazarse o están embarazadas o en post parto y así puedan seguirla y aprender los mejores tips. Ahorita estoy desayunando, comiendo y cenando pura proteína y verdura y grasa saludable como aguacate y nueces, aceitunas, olivo etc, NADA DE CARBOHIDRATOS!!! Cuesta mucho trabajo pero les juro que con disciplina y con sacrificio vale la pena!!! Ustedes pueden!!! Cuídense y verán grandes resultados!!! Todavía me falta, cada vez menos pero me falta…. SI SE PUEDE!!!

