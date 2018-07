Apenas tres semanas después de dar la bienvenida a su septima hija, Inés Gómez Mont dejó a sus seguidores con la boca abierta al presumir en traje de baño su increíble figura post embarazo.

La presentadora lució un traje de baño negro, de una pieza y con cuello halter, que destacó lo mejor sus curvas. Además, lo combinó con unos maxi lentes marca Gucci y unos pequeños aretes color esmeralda, que le dieron el toque glamuroso a su look.

Como era de esperarse, a la mexicana le llovieron los halagos, ante aquel despliegue de frescura y belleza: “Pero mujer, ¡qué guapa!”; “Inés, qué hermosa te ves”; “cada vez te sienta mejor la maternidad, quedas más bonita”; “no inventes, Inés, eres un cuerazo”; “qué guapetona. La maternidad la hizo más bonita”.

B҉U҉E҉N҉O҉S҉ D҉I҉A҉S҉ 🌈 A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jul 6, 2018 at 9:18am PDT

Otros no pudieron ocultar el asombro al ver lo rápida que fue su recuperación: “¡Qué envidia! Yo cuanto tuve a Santi… ¡pos parto me veía espantosa! Jajajajaja ¿y tú? Divina, ¡soy tu fan!”; “no manches, no llevas ni un mes y estás súper mega bien”; “ni parece que acabas de dar a luz, cómo le hacen para verse así”; “¿cómo le haces? yo di a luz la misma semana y no me puedo recuperar”; “qué bárbara, mi admiración y respeto, ni parece que tuviste a Maria”.

💋💋💋💋 A post shared by Ines Gomez Mont (@inesgomezmont) on Jul 4, 2018 at 5:11pm PDT

Los ‘haters’ atacan a Galilea Montijo y así la defiende su amiga Inés Gómez Mont

Luego de ser testigos de la emoción que expresó Galilea Montijo por la llegada de su futura ahijada, la hija de su amiga Inés Gómez Mont, muchos en redes sociales expresaron su extrañeza al no ver a la conductora de ‘Hoy’ de visita en el hospital para conocer a la pequeña María.

Algunos incluso fueron más allá y dejaron caer duras críticas contra la mexicana, a través de Instagram: “¿Qué pasa con la amiga Galilea que por ningún lado aparece? ¿No que tanto amor? Qué raras son”; “de seguro que ya salieron mal porque para nada he visto alguna felicitación de la lunática Galilea”; escribieron los usuarios en la cuenta de Inés.

TE PUEDE INTERESAR: La presentadora Lili Estefan es atacada en bikini (FOTO)

Sin embargo, recientemente, la periodista salió en defensa de su ‘comadre’ al publicar una foto de Galilea y su esposo, durante su visita en el hospital, prueba irrefutable de que el cariño de su amiga es incondicional: “Para los que han criticado a mi comadre @galileamontijo que ni se presentó a conocer a su ahijada, jajajaja quiero decirles que efectivamente fue la primera en llegar al hospital y conocer a su ahijada. Para aquellos que hablan sin saber”.