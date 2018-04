Les comparto una foto que es simbólica en mi vida… Descubrí que puedo permitirme el lujo de no ser perfecta, de estar llena de defectos, de tener debilidades, de equivocarme, de hacer cosas indebidas, de no responder a las expectativas de los demás y, a pesar de ello, quererme mucho y amar, sentir, vibrar.

