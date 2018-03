Eduardo Capetillo Jr., hijo de los actores de telenovelas Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se vio en medio de muchas críticas por una foto que compartió recientemente en su cuenta de Instagram.

El joven, quien cuenta con mas de 128 mil seguidores en Instagram, publicó una fotografía aparentemente disfrutando de las brisas del mar en La Paz, México con un amigo.

Por si te lo perdiste: A Eduardo Capetillo no lo quieren ni los de su propio partido (FOTOS)

Los comentarios no se hicieron esperar, pues Capetillo Jr. posó sin camisa revelando su abdomen sin rasurar, hecho que desató una ola de críticas.

“Si te de pilas te verías mejor”, “Uyyyyyy Por dios tenia mucho tiempo que no veía tanto pelooooo uyyyy asquito. Se te ve horrible”, “Urge pasar la navaja!”, “Nooooooo. Tan lindo y con ese pelero te ves horrible. Por favor depilate!”, “Que asco sus pelos!!”, “Wakala depílate”.

La Paz ☀️🌊🦈 A post shared by Eduardo Capetillo Gaytán (@educapetillo) on Mar 19, 2018 at 1:09pm PDT

Por otra parte, algunos comentaron a favor de su decisión de no depilarse, comentando: “Hay que lindo peluchito!!” , “Nice hairy body actually I think it’s very cool”, “Dejenlo. Él es guapísimo asi, cómo un osito bonito”.

Unos salieron a su defensa, destacando que su padre siempre ha lucido de la misma manera y aun así es todo un galán y comentaron: “Se ve bien así, su papa no se depila y tiene todavía mas”, “Obvio el tiene y mucho, tampoco son tres vellos como para que se tenga que rasurar, asi es el look de los capetillo desde siempre” y “Se olvidan que su papa es igual de pelu.”

Hasta el momento, no se aprecian respuestas del joven por los comentarios que ha recibido.

La noticia mas candente de la semana: Nicolle Gil pone en aprietos a su padre el actor Julián Gil con sensual imagen (FOTOS Y VIDEO)