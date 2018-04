Hugo Sánchez de ‘Club de Cuervos’ tendrá su propia serie

Pues ahora ya lo saben… dejare esto por aquí y nos vemos el 17 de junio! Porque hasta el cuervo más pequeño tiene que aprender a volar: #LaBaladaDeHugoSanchez #SPINOFF @netflixlat #bienpinchefeliz

A post shared by Jesús Zavala (@jesuszavala_mx) on Apr 2, 2018 at 8:36am PDT