¿Quieres saber qué te deparan los astros este día? A continuación podrás leer tu horóscopo para el día de hoy miércoles 4 de julio de 2018.

Si aún no sabes qué signo zodiacal eres, solo tienes que ubicar tu fecha de nacimiento dentro de los siguientes intervalos; el nombre que aparece en mayúscula es tu signo.

ARIES (21 marzo-20 abril). Estás consciente que es oportuno que te cultives y prepares muy bien, ya que es el único medio que puede salvarte de vivir una vida opaca.

TAURO (21 abril-20 mayo). Eres consciente de que olvidas a familiares y amigos, pues aunque no visitas con frecuencia a tus amistades, todos te estiman.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio). Aprende a dar y a no esperar reciprocidad, pues te llevarás una sorpresa al descubrir que el mundo está lleno de personas tan generosas como tú.

CÁNCER (22 junio-22 julio). Debes ser más seguro de tus conocimientos y habilidades en tu trabajo y rechazar la idea de adaptarte por miedo a que abusen de ti.

LEO (23 julio-22 agosto). Estás consciente de que tus opiniones difieren de las de la mayoría. Eres rebelde con causa y tu comportamiento es calificado como atrevido.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre). En tu conciencia está que en ocasiones puedes tener poco criterio al externar opiniones, debido a tu temor a los cambios.

Horóscopo para hoy 4 de julio de 2018

LIBRA (23 septiembre-22 octubre). Eres una persona algo descuidada al atender tus responsabilidades; si las cosas marchan bien, muestras amabilidad y confianza.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre). Tus relaciones personales no son duraderas porque no eres capaz de comprometerte con nadie; lo que dices no corresponde con lo que sientes.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre). Busca en el pasado y toma las experiencias que necesitas para adaptarte a los problemas presentes y futuros, es la única forma inteligente de actuar.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero). Continuamente haces preguntas en tu afán de recabar información, pero si las respuestas no te gustan, las alteras de acuerdo a tus deseos.

ACUARIO (22 enero-19 febrero). En tu conciencia está considerar que una opinión opuesta a la tuya es una ofensa; quien la emitió tendrá que soportar tus enojos.

PISCIS (20 febrero-20 marzo). Una actitud defensiva es un estorbo para alcanzar tus metas. La gente que te rodea te quiere consciente de tus cualidades en el trabajo.