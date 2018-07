El día de hoy lunes 30 de julio de 2018 te presentamos el horóscopo de la abundancia. Acaba de pasar un poderoso eclipse lunar que ayuda a cerrar un ciclo, y se espera uno solar que abrirá puertas.

Si aún no sabes qué signo zodiacal eres, solo tienes que ubicar tu fecha de nacimiento dentro de los siguientes intervalos; el nombre que aparece en mayúscula es tu signo.

1.ARIES (21 marzo-20 abril)

Tu espíritu pionero te ayuda a abrir caminos, pero a veces te falta paciencia requerida para tener resultados duraderos. Baja tu coraza y pide la ayuda o apoyo de alguien creativo, una amistad, un familiar o quizás un hijo. Sé generoso en tu propuesta, y si no encuentras lo que quieres, insiste con otros hasta lograr la alianza o las alianzas que te permitan consolidar tu visión.

2.TAURO (21 abril-20 mayo)

Eres el rey. En tu casa eres rey, pero ruges demasiado. Puedes conseguir mejores resultados si en vez de avasallar a otros, visualizas el ambiente y las situaciones del hogar como si ya fluyeran totalmente a tu gusto. Pide lo que quieres suavemente; fija límites razonables, pero claros y cúmplelos.

Magia de la abundancia: Haz pequeñas tiras de papel de color rojo o dorado, y en cada una escribe una palabra alusiva a la prosperidad como: “riqueza”, “armonía”, “éxito”, “abundancia” y otras que se te ocurran. Fíjalas en lugares ocultos: debajo de los colchones, de las sillas, de la mesa, de un tapiz o detrás de un mueble o un espejo. Se trata de subir la frecuencia de tu hogar sin tener que comentárselo a nadie (lo que corta la energía).

3.GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

Se abren puertas. El Eclipse de la semana pasada pudo hacerte sentir que perdiste una oportunidad por tus dudas. No permitas que un cambio inesperado te asuste, estudia tus creencias y disuelve las que no te ayuden. Una puerta que parece haberse cerrado permite que se abra otra mejor, siempre y cuando aproveches una oportunidad relacionada con las comunicaciones, las ventas y/o tus hermanos.

Magia de la abundancia: Cierra una venta —de lo que sea—, por un mínimo de $500, o pídele a alguien que te regale esa cantidad, o a 10 personas que te den 50 pesos cada una, sin dar explicación de para qué es. Haz esto para vencer la pena de sacar tus talentos promocionales.

4.CÁNCER (22 junio-22 julio)

Crea tu imagen. La temporada de eclipses precipita cambios en tu situación financiera. Una forma conocida de manejarla cambia y se abren conductos nuevos. Aunque los otros estén distraídos o de vacaciones, date permiso de aplicar tu don a tu negocio o un proyecto importante a futuro.

Magia de la abundancia: Compra varios paquetes de billetes de juguete y aparta los de alta denominación para llenar tu cartera o bolsa con ellos. Tres veces al día, abre tu cartera y luego cierra los ojos, trayendo esta imagen —y la alegría que te produce— a la mente. Haz esto de manera discreta y sin platicarle ni a la almohada lo que estás haciendo.

5.LEO (23 julio-22 agosto)

La presente temporada de eclipses tiene trae cambios grandes para ti. Prepárate al cerrar un ciclo, cumplir una promesa y cultivar una actitud más tolerante con tu pareja u otra persona clave. Evita hacer un drama, procura ser honesto contigo y relaja una actitud controladora o de orgullo que pudiera alejar a quienes más te importen.

Magia de la abundancia: En un papel rosa o cortado en forma de corazón, escribe la frase: el amor que irradio me conecta con lo mejor de la vida. Pega esta frase sobre tu piel al centro de tu pecho y llévalo abajo de tu ropa o pijama todos los días, además de dedicar 6 minutos al día a repetir el pensamiento en voz alta, sintiendo la irradiación que surge desde el punto donde está el papel.

6.VIRGO (23 agosto-22 sept)

No te alarmes por un suceso inesperado en tu situación laboral o hábitos cotidianos. Los ángeles están abriendo el camino para que puedas cuidar mejor a tu ser interno y tu salud. Busca un equilibrio en tus hábitos de ejercicio, alimentación y descanso, pero también date espacios para disfrutar de la vida.

Magia de la abundancia: Busca a un ser querido, al que tienes descuidado, solamente para expresarle tu cariño. Haz una cita contigo mismo con el único propósito de divertirte o pasarla bien. Recuerda que no todo es trabajo. La prosperidad es una vibración y la alegría la pone en movimiento.

7.LIBRA (22 sept-22 octubre)

Cambios en tu vida. La presente temporada de eclipses dispara cambios en tu vida social. Deja de compararte con otros, exprésale a un ser cercano la admiración que le tienes. Suelta cualquier preocupación por tu imagen o lo que piensen de ti, y reconéctate con un ideal de servicio que hace tiempo tuviste.

Magia de la abundancia: Deshazte de cartas de amor, mensajes en el celular o pertenencias que te vinculen con personas del pasado, y haz una descripción escrita de los vínculos —de amistad, romance y negocios—, que desees atraer.

8.ESCORPIÓN (23 octubre-21 nov)

No tengas miedo. La temporada de eclipses dispara cambios en tu hogar y vida profesional. No tengas miedo a una injusticia o abuso aparente. Forma una idea del resultado que deseas manifestar, plásmalo por escrito y aplícate a visualizarlo como si ya fuera un hecho consolidado tres veces al día, sin comentarle a nadie.

Magia de la abundancia: Crea una escena en tu mente de un lugar en tu casa donde guardas dinero. Imagina que vas a ese lugar y al asomarte ves una pila grande de billetes de alta denominación. Repasa esta escena 3 minutos, 3 veces al día, sin decir nada.

9.SAGITARIO (22 nov-21 diciembre)

El Sol transita por tu Casa 9, por lo que puedes conectar con tu misión de vida o una manera de cultivar tus talentos para el éxito. Pero antes de irte cabalgando hacia nuevos horizontes, hay que poner algo en orden relacionado con papeles, un trámite o tus hermanos.

Magia de la abundancia: En tu mente, fija una cantidad que desees recibir. No pienses sólo en salir de un apuro, sino un monto que te elevará a un nuevo nivel de prosperidad. Escribe la cifra en una tira de papel para traer en tu cartera o bolsillo, y varias veces al día, lee el número en silencio, visualizando que recibes esa cifra.

10.CAPRICORNIO (22 dic-21 enero)

No es lo tuyo. Tienes razón, ese latido que te dice que cierto negocio o conducto financiero ya no es para ti, está en lo cierto. Los eclipses en tus Casa 2 de finanzas, y 8, de alianzas financieras, disparan cambios que serán positivos en la medida que entiendas que hay un bien mayor para todos los involucrados.

Magia de la abundancia: Dedica 5 minutos al día a perdonar a una persona, empresa o institución que actuó de manera abusiva en las finanzas: por ejemplo, que ha cobrado intereses exagerados, que no te pagó lo que te debía o que de alguna manera atoró tu progreso material.

11.ACUARIO (22 enero-19 febrero)

Desde el corazón. Estás cerrando una época importante en tu vida, la que te lleva a dejar algo de tu autoimagen para vivir más desde el corazón. Suelta una diferencia de opinión y reserva tus peleas para lo que vale la pena: tus proyectos, ideales y vínculos felices.

Magia de la abundancia: Repasa a todas las parejas que puedas recordar de esa lista inmensa. Agradéceles mentalmente porque fueron conducto de amor. “Sólo el bien divino ha surgido de cada uno de estos vínculos, los que suelto y bendigo en paz. Estoy listo para nuevos conductos de amor que se abren para mí, ahora”.

12.PISCIS (20 feb-20 marzo)

Aterriza un sueño. Un suceso inesperado ha hecho que surja un secreto del pasado o una situación oculta. No permitas que ello te inquiete más de la cuenta. Se está limpiando el camino para que puedas aterrizar un sueño, y manifestar vitalidad y éxito laboral mayores.

Magia de la abundancia: En vez de enterrar tu molestia y quejarte con otros por las injusticias que crees haber sufrido, encara tus resentimientos y envía amor y perdón a todos, incluyéndote a ti mismo. Esto te dará paz y abrirá el flujo de tu abundancia.