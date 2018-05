¿Quieres saber qué te deparan los astros este día? A continuación podrás leer tu horóscopo para el día de hoy lunes 21 de mayo de 2018.

Si aún no sabes qué signo zodiacal eres, solo tienes que ubicar tu fecha de nacimiento dentro de los siguientes intervalos; el nombre que aparece en mayúscula es tu signo.

ARIES (21 marzo-20 abril): Sabrás responder de manera equilibrada ante una situación de agravio. Estás dotado de equilibrio y armonía. Tienes autodisciplina y diplomacia, lo que te ayudará a expresarte con sabiduría.

TAURO (21 abril-20 mayo): Presionado por las circunstancias, este día perderás el control de ti mismo dejándote vencer por la ira y las pasiones. Necesitas comunicarte más con la pareja.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Interesante etapa de notoria vitalidad. Pon empeño y entereza para superar los obstáculos que presente tu salud. Sigue tu vida y no te amedrentes con falsas alarmas.

CÁNCER (22 junio-22 julio): Quien desee conquistar al mundo debe dominarse primero a sí mismo. La fuerza interior surge de un espíritu templado y disciplinado. Lograrás reconocer tus propias debilidades.

LEO (23 julio-22 agosto): Has bajado la guardia y no cuentas con el ímpetu de espíritu necesario para seguir adelante. Quizás te has puesto metas muy ambiciosas, que superan tu propia fuerza. Equilíbrate.

VIRGO (23 agosto-21 sept) No es momento para las discusiones en pareja. Tus palabras pueden llegar a perjudicarte lejos de beneficiarte. Trata siempre de mantener el equilibrio, te será útil para evitar conflictos a futuro.

LIBRA (22 sept-22 octubre): Es probable que seas objeto de un intento de manipulación. Trata de sortear el obstáculo; evitando el peligro, saldrás victorioso. En la ecuanimidad de tus palabras, estará tu triunfo.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 nov): La traición de un ser querido que te paga con ingratitud será juzgada con justicia por sus hechos. Guarda calma. A la pareja le dejarás ver que puedes vivir sin ella.

SAGITARIO (22 nov-21 diciembre): Frente a los placeres nada será excesivo, porque sabrás encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo. Si hace tiempo que deseas algo, éste es el momento de avanzar firmemente.

CAPRICORNIO (22 dic-21 enero): Debes actuar con cautela, sin dejarte llevar por las emociones ni por impulsos repentinos. Actúa con justicia y equilibrio, trazando un plan de acción que te permita proceder con total equidad.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Elabora un método de trabajo que te permita prever el futuro. Procura ser ahorrativo. Sin prisa, pero sin pausa, se cumplirá cada una de tus metas. Ten calma.

PISCIS (20 feb-20 marzo): No te dejes llevar por el impulso. Controla tus emociones, sólo así lograrás alcanzar tus objetivos. Si hablas de más, te meterás en problemas. Cuidado.