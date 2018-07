¿Quieres saber qué te deparan los astros este día? A continuación podrás leer tu horóscopo para el día de hoy jueves 5 de julio de 2018.

Si aún no sabes qué signo zodiacal eres, solo tienes que ubicar tu fecha de nacimiento dentro de los siguientes intervalos; el nombre que aparece en mayúscula es tu signo.

ARIES (21 marzo-20 abril) Usas tu imaginación creativa para beneficiar ideales de otros. Tu naturaleza romántica te permite disfrutar una situación muy oportuna con tu pareja.

TAURO (21 abril-20 mayo) No tengas aprensión por situaciones sobre las cuales no tienes ningún control y por las que no eres culpable, recuerda que la vida es para ser felices.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio) Se hace evidente poner atención a los detalles antes de emitir un juicio, hoy vas disfrutar con tus amigos el mundial de Rusia.

CÁNCER (22 junio-22 julio) Tu naturaleza refinada hace que tu compañía sea sedante y agradable, tienes algo místico lo que materialmente hipnotiza a los demás.

LEO (23 julio-22 agosto) En esta ocasión disfrutas de tu trabajo, ya que tienes una gran habilidad para exigir que los demás escuchen tus ideas, la comunicación te es fácil.

VIRGO (23 agosto-22 sept) Es posible que en este jueves tengas que elegir una profesión si eres estudiante o un trabajo, te recomiendo un estudio vocacional.

LIBRA 22 sept-22 octubre) Hoy disfrutas gracias a tu creatividad e inspiración, pero podrías ser mejor líder si te dieras el tiempo necesario para recabar más información.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 nov) Siempre te has caracterizado por tu valentía y entereza para enfrentar los retos de la vida y las oportunidades, esto te hace diferente con tu competencia.

SAGITARIO (22 nov-21 diciembre) Las ilusiones que te formas con los demás son la causa de que tus relaciones sean confusas; todo tiene solución, disfruta de la fiesta de este día.

CAPRICORNIO (22 dic-21 enero) Si logras la armonía en tu trabajo, vas a disfrutar de todo, ya que posees una gran creatividad y sentido artístico, sólo aplícalos de manera útil.

ACUARIO (22 enero-19 febrero) Aprecia las capacidades y talento que tienes en el trabajo, sobre todo si te dedicas a la computación y a la cibernética; disfruta tu trabajo.

PISCIS (20 feb-20 marzo) Puedes disfrutar de este jueves, ya que tienes un estilo de amor espiritual que no lo lanzas a los cuatro vientos. Quieres a la gente por sus valores.