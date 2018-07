¿Quieres saber qué te deparan los astros este día? A continuación podrás leer tu horóscopo para el día de hoy jueves 19 de julio de 2018.

Si aún no sabes qué signo zodiacal eres, solo tienes que ubicar tu fecha de nacimiento dentro de los siguientes intervalos; el nombre que aparece en mayúscula es tu signo.

1.ARIES (21 marzo-20 abril)

Tratas de disfrazar la verdad para que te resulte tolerable; si esto no es posible, creas un ambiente artificial que te sirva de protección.

2.TAURO (21 abril-20 mayo)

A pesar de ciertas vicisitudes, alcanzarás tus metas, porque la visión que tienes de la vida y sus problemas hace brillar más tu inteligencia.

3.GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

Eres complaciente con tus amistades y para ganarte su afecto les soportas sus caprichos; no te denigres, vales demasiado.

4.CÁNCER (22 junio-22 julio)

No permitas que los malos entendidos enfríen las relaciones con tu pareja, pues lo que no se aclara hiere. Come alimentos nutritivos.

5.LEO (23 julio-22 agosto)

A veces despiertas antipatía por tus preocupaciones infundadas. Te sientes amenazado por las personas que te tratan agresivamente.

6.VIRGO (23 agosto-22 sept)

Si tu pareja continúa interesándote, seguirás a su lado; pero puedes abandonarla cuando conozcas a alguien que te conquiste.

7.LIBRA (22 sept-22 octubre)

Debido al interés que muestras por conservar tu libertad y al rechazo de echarte a cuestas responsabilidades, no debes de casarte o hacer compromisos.

8.ESCORPIÓN (23 octubre-21 nov)

Tus actividades laborales, comerciales o profesionales deben desarrollarse en organizaciones donde tus decisiones sean compartidas.

9.SAGITARIO (22 nov-21 diciembre)

Te defiendes cuando es necesario, pero no ofendes a las personas sensibles. Por eso que tratas a los demás como te gustaría que te trataran a ti.

10.CAPRICORNIO (22 dic-21 enero)

Eres tolerante con la gente que carece de las ventajas que tú tienes; sería aconsejable que busques un trabajo que te permita ayudarlos.

11.ACUARIO (22 enero-19 febrero)

Encajas bien en actividades novedosas donde puedas aplicar tu talento creativo. No te agrada la rutina ni trabajos monótonos.

12.PISCIS (20 feb-20 marzo)

Tus métodos son extremosos para satisfacer tus necesidades emocionales, pues si te rechazan, respondes en forma muy grosera y vengativa.