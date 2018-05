Ay Mika… Yo sé cuánto amabas tu pelo largo pero también se lo feliz que te hacía poder compartirlo ‘con un niño como los que salen en la tv con papá para que no estén tristes’. Tú pelo crecerá de nuevo, pero para mi hoy te ves más bella que nunca. Eres es el ejemplo más puro de nobleza y buen corazon. Decirte que TE AMO hoy se me queda corto. Gracias @fundacioncabecitasrapadas por permitirnos ayudar. Ayudar es una bendición y una oportunidad que Dios nos da. ❤️ #FundacionCabecitasRapadas #PuertoRico

