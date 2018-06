Sin duda, el talento es algo que se lleva en la sangre. Así lo demostró Salma Hayek, quien recientemente compartió un emotivo momento con sus seguidores de Instagram, que ha impresionado a muchos debido al potencial que ha exhibido su hija, Valentina Paloma, para la interpretación.

Aunque la intención de la actriz mexicana fue mostrar el instante cariñoso entre la pequeña y su padre, el empresario francés François-Henri Pinault, el pasado Día del Padre, no imaginó que el talento de la niña acapararía toda la atención.

En el clip, que acumuló más de 74,000 ‘me gusta’, se ve a la pequeña muy contenta, cantando y bailando el tema ‘The River’ de Bruce Springsteen, de la mano de François-Henri, con quien Salma se casó en 2009.

Tras su publicación, diversos mensajes de admiración no se hicieron esperar: “¡Qué bonito video! Me hizo llorar… ¡Gracias por compartir tan bello momento!”; “es el video más bonito que he visto”; “pensé que era Salma. Qué hermosa”; “Valentina es como una pequeña Salmita”; “ella tiene tu espíritu y pensaba que él era aburrido pero resulta que es un tipo divertido”.

Tras esta muestra de carisma, no se descarta que en breve Valentina desee seguir los pasos de su madre en el mundo del espectáculo.

Salma Hayek presume su camiseta de ‘El Tri’ mientras apoya a su selección

Además de festejar a su esposo por el ‘Día del Padre’, Salma Hayek estuvo apoyando a la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018 y, en su cuenta de Instagram, compartió un vídeo celebrando su triunfo frente Alemania, mientras lucía la camisa tricolor del equipo.

“¡Viva México!”, escribió la protagonista de Frida al pie de la publicación, que reunió más de 347,000 ‘me gusta’ en la red social.