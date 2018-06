Hija de Raúl de Molina revela por qué lloró tras visita a ‘El Gordo y La Flaca’

Raúl de Molina y su hija, Mía de Molina, estuvieron de visita, el pasado viernes, en ‘Despierta América’ con motivo de la celebración del ‘Día del Padre’. Durante el programa, vivieron un emotivo momento al rememorar muchas anécdotas y experiencias que demuestran lo cercana que es su relación.

Pese a los beneficios que la profesión del presentador de ‘El Gordo y La Flaca’ ha traído para la joven de 18 años, Mía reconoció que ser la hija de una celebridad no es nada fácil: “Las personas no saben, (solo juzgan) por lo que ven, pero no saben qué está pasando, no saben lo que dicen y cómo me impactan”.

De hecho, el propio Raúl recordó que en una oportunidad le tocó consolar a su hija, afectada por las críticas que recibió en redes sociales, tras una sorpresiva aparición en su programa.

“Primero, Mía vino del colegio y nadie estaba tratando de ponerla en televisión. Venía a hacer promoción de su serie ‘Mi mundo con Mía’. Cuando llego a la 5 de la tarde a la casa, le digo: ‘Mía, hay muchas personas que te están criticando’ y empieza a llorar y me dice: ‘Papá, yo salí del colegio por hacerle el favor a Mariela y salí allí (en el show)’. Y se pasó llorando como una hora.

Pero el momento más conmovedor ocurrió cuando la adolescente confesó lo mucha que su papá significaba para ella y hasta se le escaparon algunas lágrimas: “Yo creo que mi papá es el mejor papá del mundo porque me quiere tanto. Él es muy buen papá porque me quiere tanto y quiere a mi mamá y todo lo que hace es para nosotros. Y siempre nosotros (estamos) primero”.