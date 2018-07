Hija de Aislinn Derbez causa revuelo tras protagonizar su primera portada

A cinco meses de la llegada de su hija Kailani, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann protagonizan la primera portada de revista para contar cómo ha sido la aventura de ser papás.

Este jueves, ¡Hola! México hizo pública la instantánea que engalana su última edición y, tras ver por primera vez una sesión de fotos de esta encantadora familia, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Como era de esperarse, la mayoría de los elogios se los llevó la pequeña, quien con su espectacular mirada y vivaz sonrisa es capaz de derretir a cualquiera: “Qué hermosa Kailani, es muy risueña la muñeca”; “morí. Kailani es una divinura, tierna, hermosa y adorable. Va a ser súper chispa”; “está hermosa esa bebé, muy despierta y siempre sonriendo”, comentaron los usuarios.

Sin embargo, como nunca faltan los críticos, algunos consideraron que la bebita necesitaba algún lazo o diadema para adornar su cabecita rapada. “Hermosa la beba, pero le hubieran puesto una diademita o un moñito bien cute”; “una diademita a la niña”; “le hubieran puesto un moñito a la nena para la portada”, cuestionaron.

No obstante, otros llegaron aún más lejos y, aunque parezca difícil de creer, se atrevieron a llamar ‘fea’ a Kailani: “En mi tierra para decirle FEO a un niño, se le dice: ‘Ay, qué chistosito está el niño, para no ofender a los padres, y esta niña está muy chistosita”; “allí está fea, no sé qué van a refutar, y decir que todos los niños son bonitos, pero hay que reconocer que está fea”; “digan lo que quieran, pero la bebé no es bonita”.

¿Se puede ser más cruel? Lo dudamos.

Afortunadamente, muchos salieron en defensa de la nena de Aislinn Derbez y desestimaron los malintencionados comentarios: “Qué vulgares y crueles las individuas que dicen que está preciosa criatura es fea, a ningún bebé se le dice feo”.