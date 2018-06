Tras el trago amargo que pasó Carolina Sandoval, cuando tuvo que hacer frente a las críticas que recibió su hija en redes sociales debido a su figura, la presentadora ahora se levanta orgullosa al ver cómo ha respondido la adolescente a a los ‘haters’.

A través de un video que compartió la venezolana en su cuenta en Instagram, pudimos ver a Bárbara Camila, de 14 años, ofrecer un discurso en defensa del amor propio, que refleja una madurez poco común en alguien de su edad.

“Hace poco me hicieron bullying por las redes sociales llamándome gorda y que debería usar la faja de mi mamá. Y no entiendo por qué. Porque yo amo mi cuerpo, fue el cuerpo que Dios me dio, el cuerpo que tiene mi mamá, el cuerpo que tienen casi todas las mujeres de mi familia. Entonces no entiendo por qué la gente tiene que ser tan negativa en este mundo si ya hay cosas tan feas pasando alrededor”, expresó la primogénita de la panelista del programa ‘¡Suelta la sopa!’.

La adolescente también invitó a los seguidores de su mamá a reflexionar sobre lo que es verdaderamente importante para ser feliz: “Espero que la gente, los niños, los adolescentes, los adultos… que no le den importancia a eso. No deberías dejar que eso te afecte, que siempre hay que estar enfocado a tu felicidad y que es lo que quieres ser tú mismo y espero que esa gente que hacen el bullying le vaya bien y que aprenda que una cosa tan simple, una cosa tan pequeña le puede estar causando mucho daño a una persona. Entonces espero que ustedes cambian su manera y vamos a hacer este mundo un lugar mejor”.

Al pie de la publicación, Sandoval mostró lo hinchado que está su pecho al ver lo mucho que ha crecido su niña, pese a las dificultades que han enfrentado: “Ay Dios, qué bendición tener a la hija que tengo. Mi niña grande, mi maestra de vida, mi mejor todo, mi universo, mi bebé que está a punto de cumplir 15 años, mi muñeca que tuvo que crecer tal vez con limitaciones porque cuando llegó a mi vida aún no existía ‘La Venenosa’, cuando ella nació se convirtió en ‘la hija de la muchacha de servicio’. Esa era yo, quien aún y cuando ya era periodista tuve que trabajar en la casa de una señora maravillosa de servicio un año y tres meses para poder vivir”, se sinceró ‘La Venenosa’.