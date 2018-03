Rebecca Paterson estaba teniendo uno de esos momentos desesperantes que vive toda madre, cuando sus dos hijos, de 2 meses y 2 años, tuvieron una crisis de llanto en el supermercado Target, en Pearland, Texas.

Según informó a KHOU, primero comenzó a llorar el bebé. Luego, el niño lo superó con gritos aún más fuertes. Sin embargo, justo cuando la agobiada madre estaba a punto de tirar la toalla y abandonar el lugar sin terminar sus compras, la gentileza de una extraña la ayudó a encontrar la luz en la oscura experiencia.

En lugar de mirar de reojo a la mujer que trataba de calmar a sus pequeños o quejarse de los niños molestos, Tiffany Guilory recogió a Jacob, de 2 años, y lo calmó al tiempo que caminaba junto a Paterson, durante 45 minutos, mientras ella terminaba su búsqueda de víveres.

Tiffany contó a KHOU que ha vivido lo mismo que Rebecca pues también tiene dos hijos. “Realmente me conmovió. Sé cómo es. Lo he vivido. Tengo dos hijos y es muy frustrante, además ese bebé solo tiene 2 meses. En ese tiempo, tus hormonas siguen afectándote… y las personas te ven como si estuvieras locas. Solo quería ayudar. Dios me envió para ayudarla”, aseguró la buena samaritana.

Por su parte, la agradecida mamá compartió una foto del momento en su Facebook y dijo que nunca olvidará a su salvadora, pues la considera un ‘ángel’. “Dicen que la bondad y la comprensión llegan muy lejos, y creo que es cierto, porque no me sentí juzgada. Me tendió una mano y la necesitaba en ese momento “, exclamó Paterson a la cadena de noticias.

En definitiva, muchas mamás se pueden sentir identificadas con Rebecca y es un alivio que, en el camino, otras mujeres se dispongan a ayudar en lugar de criticar. ¡Qué viva la solidaridad femenina!