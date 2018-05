En sus primeras declaraciones desde que estalló el escándalo en torno a Harvey Weinstein, su distanciada esposa, la diseñadora de modas Georgina Chapman, dijo que no sabía nada de sus presuntos abusos sexuales y rompió en lágrimas al hablar de sus dos pequeños hijos.

En una entrevista para la edición de junio de la revista Vogue publicada en línea el jueves, Chapman dijo que “pensaba que tenía un matrimonio muy feliz. Amaba mi familia”. Cuando le preguntaron si tuvo sospechas sobre el comportamiento de su marido, respondió: “Absolutamente no. Nunca”.

“Una parte de mí fue extremadamente ingenua — claramente, muy ingenua”, dijo. “Tengo momentos de ira, tengo momentos de confusión, ¡tengo momentos de incredulidad! Y tengo momentos en los que simplemente lloro por mis hijos. ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué les va a decir la gente?”. El artículo dice que Georgina Chapman a este punto rompió a llorar. “Ellos aman a su papa. Lo aman. ¡No puedo soportarlo por ellos!”.

La entrevista llega siete meses después de que Chapman anunció que se divorciaría de Harvey Weinstein, quien ha sido acusado por docenas de mujeres de abuso sexual, incluyendo violación. Tras emitir un comunicado, se mantuvo fuera de la luz pública. Marchesa, la línea de moda que fundó con Keren Craig, canceló su desfile de febrero en la Semana de la Moda de Nueva York, y ningún vestido de la firma apareció en ceremonias de premios como los Oscar y los Globos de Oro.

Harvey Weinstein ha provocado mucho dolor en Chapman por su comportamiento

Pero esta semana parece que Marchesa se está preparando para un regreso. El lunes, la actriz Scarlett Johansson se convirtió en la primera estrella en lucir la firma de nuevo, nada más y nada menos que en la gala del Met, en un vestido vino tinto con detalles florales.

El miércoles, la poderosa editora de Vogue Anna Wintour, quien dirige la gala y es el árbitro más influyente en la moda estadounidense, elogió la decisión de Johansson en “The Late Show with Stephen Colbert” y calificó a Chapman como una “diseñadora brillante” que no debería ser castigada por la conducta de su esposo. Entonces apareció la entrevista en Vogue el jueves por la mañana, junto con una extensa editorial de Wintour.

“Estoy firmemente convencida de que Georgina no tenía idea sobre el comportamiento de su esposo”, escribió Wintour. “Culparla de parte de eso, como muchos han hecho en nuestra era digital gladiatoria, está mal. Creo que uno no debe responsabilizar a una persona por las acciones de su pareja. Lo que Georgina debería recibir es nuestra compasión y comprensión”.

En la entrevista, Georgina Chapman describe los cinco meses que pasó alejada de los reflectores. “Me sentía tan humillada y tan rota”, dijo, “que … no me pareció que fuera respetuoso salir. Pensé, ‘¿quién soy yo para estar pavoneándome con todo lo que está pasando?’ Todavía está muy, muy crudo. Estaba subiendo las escaleras el otro día y me detuve; fue como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones”.

Georgina Chapman visita a un psicólogo pues vive una dura etapa

Señaló que ha estado viendo a un psicólogo. “Al principio no pude, porque estaba demasiado conmocionada”, dijo. “Y de algún modo pensé que no lo merecía. Y entonces comprendí: esto ha ocurrido. Tengo que reconocerlo. Tengo que seguir adelante”.

Chapman también dijo que las mismas diseñadoras tomaron la decisión de no ofrecer ninguna prenda para la temporada de premios. “No sentimos que fuera apropiado dada la situación”, dijo. “Todas las mujeres que han sido lastimadas merecen dignidad y respeto, así que quiero darle el tiempo que esto merece. Es un momento de duelo, en realidad”.

Harvey Weinstein se ha disculpado por ocasionar dolor con su comportamiento, pero ha negado cualquier acusación de sexo no consensual.