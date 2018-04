Gwyneth Paltrow celebrará en México su despedida de soltera

Todos esperamos ansiosos el fin de semana, pero este puede ser el más deseado por Gwyneth Paltrow, quien celebrará su despedida de soltera en las costas de México.

Según la revista Vanity Fair, la actriz anunció su matrimonio hace aproximadamente tres meses, en su propia revista, Goop, donde apareció junto a su prometido Brad Falchuck, en una foto a blanco y negro.

En el editorial, Paltrow aseguró que había “decidido darle una oportunidad” al amor, no solo porque creía que había encontrado al hombre adecuado, sino porque había “aceptado el estiramiento del alma”.

💍 A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Jan 8, 2018 at 8:59am PST

Tras una relación de cuatro años, parece que Gwyneth Paltrow, de 45 años, andará muy emocionada estos días previos al gran deseo de muchas mujeres de llegar al altar.

Según el diario The New York Post, celebridades como la diseñadora Stella McCartney y la actriz Cameron Diaz, no solo son invitadas, sino que también fueron parte de la organización de este evento.

TE PUEDE INTERESAR: Irina Baeva, lo que no sabías de la actriz y modelo mexicana

Además, una fuente ha confirmado a la revista Page Six, que Cameron Diaz ha alquilado un avión privado con capacidad para 12 personas para viajar hasta México, sin embargo, aún no se sabe quiénes serán las otras nueve integrantes.

Poco después de hacer público su compromiso matrimonial con el productor de American Horror Story, Gwyneth Paltrow compartió en la revista People las sensaciones que estaba experimentado la perspectiva de verse una vez más como mujer casada.

“Estoy entusiasmada porque en realidad esta es mi primera boda, nunca he tenido una boda propiamente dicha antes. Aunque tengo 45 años, me siento como si hubiera regresado a los 21. Pero creo que mis amigas están más emocionadas que yo, no paran de mandarme fotos de posibles vestidos”, expresó.

La actriz ya había revelado semanas antes en el programa de televisión Good Morning America que los “éxitos y errores” compartidos podrían servirles para construir “una relación saludable y feliz”.

Asimismo, agregó que antes de intentarlo con Brad Falchuck, Gwyneth Paltrow estuvo casada durante una década con el líder de Coldplay, Chris Martin y con quien tuvo a sus dos hijos, Moses y Apple.