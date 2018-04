Una guardería provocó una gran indignación cuando varias fotos de bebés envueltos en apretados sacos de dormir empezaron a circular en redes sociales.

Tanya, quien prefirió no revelar su apellido ya que trabaja para el gobierno, aseguró al canal WXYZ que recibió una llamada del Departamento de Niños y Familias de Kansas, en marzo, donde le aseguraron que se estaba investigando una foto en la que aparecía su hijo, en la Guardería de Miss Anne, en Leavenworth, Kansas.

La trabajadora del departamento no pudo enviarle la imagen, por lo que Tanya manejó directamente a sus oficinas para descubrir de qué se trataba.

