Duras críticas recibió el hijo de Thalía y Tommy Mottola en redes sociales.

Y es que el esposo de la cantante mexicana compartió en Instagram un video en el que aparece su hijo menor, Matthew Alejandro.

Todo iba bien, sin embargo a muchos les pareció ‘maleducado’ que el pequeño no respetara a su propio padre.

En las imágenes se puede ver cóm el niño le avienta insistentemente una servilleta al empresario mientras se encuentran en un restaurante.

Mottola escribió junto al video: “Buena atrapada. Reflejos asesinos aún agudos como siempre”.

Incluso hasta Thalía comentó: “amazing” junto a varios emoticonos de caritas sonriendo.

Pero lo anterior no fue del agrado de muchos de sus fans, pues criticaron lo que hizo el menor, incluso algunos lo calificaron como una falta de respeto hacia su padre.

Algunos dijeron que el pequeño debió parar cuando Mottola se le pidió.

“Que le dé con la chancla”, “Creo que a cara de @tommymottola, no le gustó para nada lo hace niño y creo que es una falta de respeto tirar hacia la cara, ni jugando se hace , hay que dar ejemplos. Mi opinión personal”, les dijeron.

Algunos agregaron: “Tacheeeee. Mal portado”, “Los ninos repiten lo que aprenden de sus padres y otros adulto cuales los rodean”, “Malcriado e irrespetuoso con el papá”.

Y los ataques siguieron: “Sí un poco grosero en México mis hijos nunca me han hecho eso… así les va jajajaja”, “Muy malcriado eso es falta de respeto al papá”.

También le reclamaron a Thalía: “Amazing??? Qué falta de respeto hacia su papá, nada más hay que mirar la cara de Tommy no le agradó ese comportamiento, de verdad que poca educación tiene!! Thalía amo tu música eres una mujer increíble, pero en esto no estoy de acuerdo contigo, para mí no es increíble, es falta de respeto!!”.

Matthew apenas tiene 6 años, pero eso pareció no importarle a muchos de sus fans: “@thalia eso no da risa…eso da vergüenza”, “Eso no debe hacerse al padre a nadie. Está mal educado.. se nota el disgusto del padre”.

Revelan accidente de Luis Miguel con Thalía

Luego de que el quinto capítulo de “Luis Miguel, la serie”, narrara el momento en que el cantante se va directo al mar con su auto y una fan, y que muchos especularan sobre la veracidad del suceso, ha comenzado a circular en redes una entrevista en donde Jorge “El Burro” Van Rankin confirmó la información y además dio a conocer que el famoso tuvo un accidente similar con la cantante Thalía.

En la entrevista que Van Rankin sostuvo con Esteban Arce, fue que reveló esta información, y así narró los hechos del accidente con la seguidora: “Fue en la casa de Miguel Alemán, bueno, yo no fui, iba manejando él (Luis Miguel), tampoco me lo echen a mí. Al salir de la casa, bajabas una pendiente con piedras y estaba donde meten la lancha. Brincó y nos fuimos al mar. Salimos por las ventanas”.

El Burro Van Rankin confirmó que sí volcaron auto al mar de Acapulco El Burro Van Rankin confirmó que sí volcaron auto al mar de Acapulcohttp://www.lacolumnariablog.com/el-burro-van-rankin-confirmo-que-si-volcaron-auto-al-mar-de-acapulco/ Posted by Columnaria on Monday, May 21, 2018

Acto seguido, dio los detalles del accidente que vivió la hoy esposa de Tommy Mottola junto al “Sol”: “Un día Luis Miguel me habló y me dijo ‘oye, hay una actriz guapísima, Thalía, ¿me la presentas?’ […] Pasé por ella y nos fuimos a cenar a un buen lugar de comida mexicana en el sur. Iba yo en mi coche, con ella y llegamos a casa de Luis Miguel y él nada tonto dijo ‘que se venga conmigo, ¿no?’”

“El Burro” contó que mientras Luis Miguel y Thalía se fueron en un auto, él tuvo que irse con el chofer del intérprete. “Iba yo pasando por casa de mi ex novia, y de repente hay un tope, me amarro, freno, y este güey, venía quién sabe qué haciendo y se me estrella en la parte de atrás, (…) salen las bolsas de aire y Thalía llorando con sangre en la nariz del golpe, mientras que este cuate (Luis Miguel) estaba alivianándola”.

Finalmente, Van Ranik relató que Luis Miguel le pagó el daño de su auto después de dos años del incidente. “El coche estuvo un año dentro del taller, no tenía para pagarlo (…) Me dejó sin coche y sin la dama”, bromeó.

