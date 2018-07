Grettell Valdez anunció hace unas semanas, a través de sus redes sociales, la sorpresiva noticia de que se casaría, tras nueve meses de noviazgo con un atractivo hombre, llamado Leo.

A través de su cuenta en Instagram, la actriz compartió algunas fotografías de la emotiva propuesta que vivió que un helipuerto de Tokyo.

Ahora, por medio de su canal en YouTube, la bella mexicana contó más detalles sobre los preparativos de su boda y no pudo evitar llorar cuando le tocó hablar sobre la ceremonia religiosa que piensa realizar para sellar su amor, en vista de que no podrá pisar el altar con su nuevo galán, por ser éste su segundo matrimonio.

“Ya yo me casé una vez y no me puedo casar nuevamente por la iglesia, así que no sé, estoy pensando en (hacer) una bendición… Mi prometido es budista, entonces no sé, hacer una combinación llena de amor, de magia… Lo que sí tengo claro es que yo sí soy católica 100 por ciento, guadalupana 100 por ciento, (así que) sí quiero obviamente ofrecerle el ramo a la virgen”, confesó entre lágrimas.

Sin embargo, la artista reconoció que sus lágrimas son de felicidad, pues es un momento muy sensible para ella: “Lloro de emoción y felicidad, me da emoción… te digo que estoy (con las emociones) a flor de piel con esta situación”.

Grettell Valdez: “Yo creía que el amor ya no existía para mí”

Después de divorciarse de Patricio Boghetti, con quien procreó a su hijo Santino, Grettell Valdez reveló que vivió una época de decepción y desengaño que le hizo perder las esperanzas de encontrar un nuevo compañero de vida: “Yo creía que el amor ya no existía para mí y la verdad que los tiempos de Dios son perfectos. Como me decían mis amigas, ‘Dios tiene algo preparado para ti’, así que sí. La verdad es que yo creo que sí, llegó esa persona y bueno, estoy muy contenta y muy feliz”.

Ahora, no puede esperar el momento para hacer una nueva promesa de amor, junto a su actual pareja y le emociona hasta el llanto imaginar el papel que tendrá su hijo Santino en la ceremonia.

“No saben la ilusión que me da… cuando me dieron el anillo, no saben cómo lloraba él y cómo llorábamos los dos de felicidad, y me dice ‘mamá, ¿yo puedo entregarte?’. No saben la emoción que me da eso, ese momento no saben cómo lo anhelo y lo espero, ver cómo mi hijo me entrega”, contó profundamente conmovida.