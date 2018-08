Gomita se mete en problemas por video donde maquilla a su hermanito

Hace unas semanas, Aracely Ordaz, conocida como Gomita, provocó una gran controversia en redes sociales tras publicar un video en su canal de YouTube donde se le podía ver maquillando a su hermanito, Ángel, de 12 años.

Como era de esperarse, la grabación dio mucho de qué hablar, pero sobre todo generó intensas críticas contra la comediante: “Pobre de tu hermano, la burla que le van a hacer sus amigos”; “Goma, lo único que vas a provocar es que tu hermanito se convierta en gay después”; “maquillar a su hermano solo por un vídeo no está bien”; “lo que hace por tener contenido, el niño tiene derechos que se deben preservar, como su identidad y no ridiculizarlo”, escribieron sus seguidores.

Ahora, pese a que el tema ya había sido olvidado, vuelve a estar en la palestra pública luego de que YouTube decidiera retirar el polémico video, debido a las denuncias que recibió por supuestamente infringir las políticas de la plataforma.

Gomita se defiende: “Mi contenido no es provocativo

A través de las historias de Instagram, la presentadora expresó su indignación ante lo sucedido: “¡No inventen! ¿Por maquillar a un niño? No se pasen. No porque maquille a un niño ya se va a volver gay. Qué poca, no se vale, YouTube”, exclamó.

Además, Gomita agregó que le parece una acción injusta, pues su video no cometía ninguna de las faltas por las cuales fue ‘castigada’: “Mi contenido ni siquiera es provocativo, no hay desnudos y no es sexual. Suben peores cochinadas que un maquillaje a un niño”, agregó.

Aunque la mexicana recibió el apoyo de algunos de sus fanáticos, otros decidieron respaldar a la red social: “Si está bien porque es un menor de edad, si tuviera 18 y con su consentimiento, está bien”; “bien hecho… Honestamente la gente hoy en día vive en una burbuja de estupideces que es horrible eso”, comentaron.

