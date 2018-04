Gomita cambia de ‘look’ y la comparan con Jenni Rivera

Incluso cuando Araceli Ordaz, famosa por su personaje como Gomita en Sabadazo, se realiza algo tan común como un corte de cabello genera una ola de controversias en las redes sociales. Pero, esta vez, con su más reciente cambio de look, la presentadora no provocó tantos cuestionamientos, sino comentarios de asombro por el parecido que ahora tiene con una famosa cantante latina.

La mexicana decidió sumarse a una de las últimas tendencias que vuelven: el flequillo y, gracias a unos videos que compartió en las historias de Instagram, sus seguidores descubrieron lo mucho que ahora se asemeja a Jenni Rivera.

Además, en un video que compartió la conductora donde puede apreciarse su nuevo corte, las críticas no se hicieron esperar: “Ese ‘copete’ ya ni se usa, búscate un asesor de imagen, o sea te acomodas la cara y sales con esos pelos”; “siento que te ves más carona con ese corte de pelo”; “parece que te paso un ventilados del lado derecho de tu cabeza”; “pareces cebolla con ese fleco”.

Sin embargo, al parecer, Gomita quedó muy satisfecha con su corte y así se lo hizo saber a sus fanáticos: “No sé cómo acomodarme el cabello, entonces opté por el copetazo y me gusta cómo se me ve, se me ve súper padre. El maquillaje me lo hice yo… ¿Qué opinan: copete sí o copete no? A mi me encantó. Me vale que no esté de moda, hoy quiero llevar copete… Yo me siento muy orgullosa de mí misma. Me merezco un 10”.

Gomita y el drama que armó por la razón menos pensada

Recientemente, la antigua payasita utilizó las redes sociales para desahogarse, luego de tener un incidente que no solo resultó bastante doloroso, sino que también le complicó toda su rutina.

A través de Instagram, la presentadora mostró a sus seguidores, con mucho dramatismo, que se arrancó de tajo la uña del meñique izquierdo. Aunque no explicó cómo sucedió todo, el resultado en definitiva parece bastante molesto, pues no solo perdió todo el acrílico, sino también su uña natural.

“Me tiré una uña, díganme cómo se arregla este pedo porque no lo aguanto”, exclamó Gomita mientras enseñaba de cerca su mano.