Geraldine Bazán aseguró que su relación con Gabriel Soto ‘es de por vida’

Geraldine Bazán y Gabriel Soto finalmente pusieron punto y final a su divorcio y, aunque se han mantenido muy reservados respecto a los detalles del proceso, este viernes ofrecieron algunas declaraciones que dejan ver lo civilizados que han sido, por el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

En una entrevista a ‘Despierta América’, la actriz mexicana aseguró que con la firma de su divorcio termina una satisfactoria etapa de su vida y no tiene más que buenos calificativos para describir al padre de sus niñas: “Un ciclo que ya se cerró, diez años maravillosos, de mucho amor, de mucho crecimiento. (Gabriel) es un ser humano increíble, es un hombre educado, noble, es un gran papá”.

Además, la protagonista de ‘Por amar sin ley’ confía en que, pese a su separación, el vínculo con su ex marido será para siempre. “No es qué me deja, sino qué me va dar durante el resto de nuestras vidas porque somos los papás de dos niñas a las que amamos profundamente y nuestra relación no se termina ahorita, nuestra relación es de por vida”, declaró.

Geraldine también confesó que ha sido difícil lidiar con las especulaciones y chismes reseñados por algunos medios de comunicación, que han empañado la situación desde que anunciaron su intención de tomar rumbos opuestos; sin embargo, afirmó que ha tratado de sobrellevar lo que se dice sobre ellos con mucha madurez: “Hay que saber manejarlo, hay que hacer estómago. Hay que ser lo más inteligentes que podamos para poder manejarnos, sobre todo en mi caso que tengo dos niñas también”.

Gabriel Soto rompe el silencio sobre su divorcio de Geraldine Bazán

Por su parte, Soto reveló al programa ‘¡Cuéntamelo YA!’ que el divorcio ya era un hecho. “Ya las cosas están así, afortunadamente llevamos una relación cordial por el bienestar de nosotros, primero que nada, y evidentemente de nuestras hijas”, agregó.

En los últimos meses, Gabriel ha mantenido una estrecha relación con sus pequeñas, a quienes ha acompañado en los momentos más significativos: como su cumpleaños o la primera comunión de Elissa.