Desde que la nueva productora del programa Hoy, Magda Rodríguez, asumió su cargo, el ambiente en el estudio de grabación no parece ser el más ameno, según las noticias y rumores que corren últimamente. Ahora, un nuevo episodio, protagonizado por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se suma a la polémica en redes sociales.

El incómodo momento sucedió cuando las conductoras concluyeron la presentación del programa y se dirigieron a una mesa, donde las esperaban Verónica Bastos y Martha Figueroa. Sin embargo, tanto Andrea como Galilea solamente saludaron a Martha, mientras que Verónica fue completamente ignorada por las mexicanas. De hecho, Galilea hasta se alejó un poco para evitar sentarse muy cerca de ella.

A pesar del evidente rechazo, Verónica no se mostró para nada afectada por la actitud de sus colegas y las saludó sin obtener ninguna respuesta. El incómodo ambiente continuó durante toda la sección e incluso, cuando Verónica participaba en la conversación, sus compañeras la escuchaban de mala gana.

Todo parece indicar que el cambio de dirección afectó la dinámica del programa y aún, a pesar de sus palabras, algunos integrantes del equipo no se adaptan al liderazgo de Magda.

Las especulaciones persiguen a Galilea Montijo

Recordemos que desde que Galilea se sumó al equipo de presentadores de ‘Hoy’, se rumoraba que existía una rivalidad entre ella y Andrea. Sin embargo, hace unos semanas, las viejas especulaciones volvieron a surgir, tras la ausencia de Andrea en la fiesta de cumpleaños de Mateo, el hijo de Galilea. Pero a través de su cuenta en Instagram, Andrea se encargó de desmentir todos los chismes con un divertido video junto a su colega.

“Dime, Legarreta, ¿por qué no fuiste a mi fiesta?”, le preguntó Gali con un filtro de conejita. A lo que su amiga le respondió en el mismo tono juguetón: “Porque no me invitaste, nunca me invitas”.

"Porque no me invitaste, nunca me invitas".