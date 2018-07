Hace unas semanas, Galilea Montijo despertó una controversia en las redes sociales, tras compartir una foto donde irradia felicidad, junto a su hijo Mateo, de 6 años, con la leyenda: “Mi fuerza de todos los días. Tu sonrisa”.

No obstante, en el post, que acumuló más de 116,000 ‘me gusta’, varias personas la acusaron de haberle teñido el cabello a su primogénito para que luciera más rubio. Como era de esperarse, la mayoría mostró su desaprobación por someter a un niño tan pequeño a esos cambios estéticos.

Sin embargo, durante una entrevista realizada recientemente para el programa Suelta la Sopa, la presentadora se defendió al respecto: “Me da mucha risa que digan que le pinto el cabello a Mateo porque su mamá es morena, me imagino yo preguntándole a Mateo, mi amor hoy nos toca tinte, tienes seis años, pero qué color te gustaría del pelo”.

Mi amor del bueno ❤️ A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Jun 29, 2018 at 6:25pm PDT

Previo a esto, la titular del matutino ‘Hoy’ confesó lo que sentía ante las críticas. “No me afecta, no es que no me importe, hoy no me afecta. Antes sí, antes sí me afectaba, pero ahora no, lo tomo de quien viene, la verdad”.

Montijo también explicó el verdadero motivo por el cual Mateo nació con el cabello rubio. “O sea, me cuenta mi mamá que el bisabuelo por parte del papá es una persona rubia de ojos verdes. El papá, o sea mi esposo, cuando era niño, era más rubio que Mateo, entre más le corto el pelo (a mi hijo), más rubio se hace”.

Sin mostrarse verdaderamente preocupada por las especulaciones, la famosa mexicana prefiere concentrarse por ahora en sus proyectos profesionales y en disfrutar de su bella familia.