Acusan a Galilea Montijo de ‘dar un mal ejemplo’ por controversial imagen

Galilea Montijo celebró este martes su cumpleaños número 45, rodeada de mucho amor junto a su familia y amigos. Y, a través de las redes sociales, cientos de personas hicieron llegar sus felicitaciones a la popular conductora del programa ‘Hoy’. La revista People En Español, por ejemplo, compartió en su cuenta en Instagram una fotografía de la mexicana, que fue publicada por primera vez en la edición 2016 de los ’50 más bellos’, y que ahora desempolvaron como un homenaje a ella.

Sin embargo, la imagen ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente gracias a la belleza de la presentadora; sino debido a lo que hace, pues Galilea aparece dandole una calada a un cigarrillo, al mejor estilo de Marilyn Monroe. Ante esta atrevida pose, muchos de los los fanáticos de Montijo la criticaron por dar un mal ejemplo a los más jóvenes y promover un hábito tan nocivo para la salud.

“¡El cigarrillo borró toda la clase en la foto!”; “asco, no fumar, dile no al cáncer de pulmón”; “el cigarrillo no puedo ni verlo. Ella es bella, una diva y la adoro. Pero se equivocó con esa foto”; “En serio tan bonita ella, pero ¿por qué con cigarro?”; “el cigarrillo además de ser un mal ejemplo para los jóvenes, te ves vulgar y sin brillo”, “mal ejemplo para los niños, especialmente porque es una persona que trabaja con ellos”, cuestionaron algunos usuarios.

Galilea Montijo, blanco de críticas

Hace una semana, Galilea se vio envuelta en un débate en redes sociales, debido a sus habilidades como ‘niñera’. Resulta que Maribel Guardia visitó el programa ‘Hoy’ en compañía de su adorable nieto José Julián, producto de la relación entre su hijo Julián y su nuera Imelda Tuñon, y la presentadora no pudo resistir la tentación de cargarlo por un rato, en el estudio.

A través de la cuenta en Instagram del show, pudimos ver lo bien que se le da a la presentadora los bebés, pues tras acunarlo por pocos minutos, el pequeño cayó rendido en sus brazos. La mexicana incluso bromeó con su inesperado ‘talento’ y aseguró que no es la primera vez que le ocurre: “esto me pasa, duermo a los hombres”, dijo Galilea.

Sin embargo, algunos seguidores consideraron que, pese a que la mexicana tiene un hijo de 6 años, no cargó de forma apropiada al bebé. “¡Ay no! ¡Cómo lo zangoloteaba!”; “pues que lo agarre bien, ¡qué brusca! Se puede lastimar su cuellito”; “Pobre, por poco y le tumba la mollera al pequeño”; “horror, Galilea. No sabes ni cargar a un niño”.