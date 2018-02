La trigésima sexta entrega de Premios TVyNovelas 2018 se está llevando a cabo este domingo, sin embargo hay una estrella que se ha llevado todos los reflectores: Galilea Montijo.

El evento que es conducido por Jacqueline Bracamontes e Inés Gómez Mont, mostró a lo mejor del mundo de la televisión mexicana, y en su paso por la alfombra muchas brillaron.

Una de ellas es la conductora de Hoy, Galilea, quien sorprendió al aparecer con un vestido blanco transparente que dejaba muy poco a la imaginación.

Alfombra #premiostvynovelas A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo) on Feb 18, 2018 at 5:33pm PST

Otra que llamó la atención también fue Maite Perroni con un sexy vestido negro.

Aunque Galilea Montijo remeció la alfombra morada con un vestido blanco de transparencia y un gran escote que se robó las miradas de la audiencia.

Los comentarios a favor no se hicieron esperar: “Te ves Hermosa me Encanta q siempre das el 1000”, “Galilea eres la Jlo mexicana”, “Pensé que eras Kim me encanta tu look”, “Hermoso vestido, pero tú lo hacer lucir a perfección Gali! Guapísima!!!”.

Aunque hubo otros que no estuvieron muy de acuerdo: “lo siento, no me gusta el vestido o el cabello”, “Este peinado de muy mal gusto! Honestamente ! Fail resta elegancia”, “El peinado no queda con ese vestido!!! Te quedaba más un peinado mas elegante o el cabello suelto !!!”.

CONOCE LOS GANADORES HASTA EL MOMENTO:

Mejor Programa de TV Paga

“Miembros al aire” – Mejor Programa de Televisión Paga

Mejor Actor Juvenil

Germán Bracco – “Caer en tentación”

Mejor Actriz Juvenil

Ela Velden – “Caer en tentación”

Mejor Guión-Adaptación

Leonardo Bechini – “Caer en tentación”

Mejor Tema Musical

Pablo Alborán – “Caer en tentanción”

Mejor Director de Cámaras

Armando Zafra y Luis Rodríguez – “Caer en Tentación”

Mejor Reallity

“La Voz México” – Producción de Miguel Ángel Fox

Mejor Programa de Comedia

“Vecinos” – Producción de Elías Solorio

Mejor Director de Escena

Eric Morales y Juan Pablo Blanco – “Caer en Tentación”

Mejor Actor de Reparto

Sergio Mur – “Papá a toda madre”