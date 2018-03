Holaaa! Me han preguntado muchisimo por la decoracion de la primera comunion de Ori y quiero mostrarles un poquito, y darles el super dato!! El trabajo fue impecable, precioso como siempre lo han hecho en todas mis fiestas. Es la gente de @freshmindsevents 🙏🏻🙏🏻🙌🏼🙌🏼❤️ Recomendadisimosss! Ellos son quienes me han hecho las fiestas de cumple de mis hijos desde hace como 7 años, y bueno, todoooo lo q hago en mi casa lo dejo en sus manos. Son lo maximo. La torta preciosa es de @sweettoothcakesandcupcakes y los dulcitos los ordenamos en @piononos , las papitas de leche en @clementinemiami ❤️❤️❤️los recuerditos q fueron unas virgencitas hermosas me los hizo @guitla y las flores espectaculares fueron de @sugarandrosesmiami

