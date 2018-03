Gabriel Soto revela cuál es la parte más dura de su vida como soltero

A pesar de lo concentrado que está Gabriel Soto en sus proyectos profesionales y en el tiempo que comparte con sus pequeñas, su separación de Geraldine Bazán ha sido más dura de lo que había imaginado.

“El hecho de salir de casa, no tener tus cosas, no tener tus comodidades, buscar departamentos, estar al principio del proceso, estar en hoteles y después encontrar un departamento no es nada sencillo”, explicó el actor a People en Español.

Soto aseguró que sacrificó su comodidad para no cambiar el modo de vida de sus hijas pero, al parecer, ahora sufre al tener todo el peso de su nuevo hogar sobre sus hombros.

Traffic selfie 😜😜😜 #quetrafico 🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗 A post shared by gabrielsotoborja (@gabrielsoto) on Mar 14, 2018 at 5:27pm PDT

“La postura del hombre, (de) no tener el servicio, desde dónde lavar la ropa, de hacerte de comer (es difícil). Obviamente te lo digo por el trabajo, hasta hace un par de semanas terminé la novela y pues digo sé lavar, sé cocinar, planchar pero no es lo mismo cuando tienes servicio y cuando tienes la ayuda a cuando lo tienes que hacer tu solo no tienes tiempo de hacerlo, estas grabando a las 8 de la mañana a 12 de la noche y cuando llegas a casa lo menos que quieres hacer es hacerte de cenar”, añadió el galán de telenovelas.

La pareja de famosos contrajo matrimonio el 13 de febrero de 2016, tras 8 años de noviazgo. Sin embargo, en julio de 2017, iniciaron el proceso de separación. Desde que hicieron pública su crisis matrimonial, empezaron a circular rumores que aseguraban que Gabriel le habría sido infiel a Geraldine con Irina Baeva, su co-estrella en la telenovela ‘Y vino el amor’, que se transmitió entre agosto del 2016 y febrero del 2017, por Televisa. No obstante, los artistas han afirmado que no son más que desenfundadas especulaciones.