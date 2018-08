¿Gabriel Soto prohíbe a Geraldine Bazán tener pareja? Así responde la actriz

Pese a que todo parece indicar que, tras su divorcio, Geraldine Bazán y Gabriel Soto mantienen una relación amistosa por el bienestar de sus hijas, hace unas semanas comenzaron a surgir rumores que apuntaban a que no todo había sido favorable para la mexicana, pues se decía que una de las condiciones para Soto entregara la manutención de sus hijas era que su exesposa se mantuviera soltera.

Sin embargo, luego de mantenerse alejada de los micrófonos por varios días, la actriz tuvo que enfrentar las preguntas de los periodistas sobre su vida como ‘divorciada’.

“Todo es un proceso, todo son ciclos y viviendo los ciclos como son y muy bien. Creo que es cuestión de actitud y finalmente creo que todas las experiencias que vivimos en la vida nos hacen crecer, nos hacen madurar, nos hacen aprender, pero ahora sí que es cómo la tomamos, cómo reaccionamos a lo que nos muestra la vida, al final es eso”, aseguró a Mezcalent.

Sin embargo, cuando le tocó aclarar si las especulaciones eran ciertas, la protagonista de “Por amar sin ley” dio un paso atrás y enfatizó: “Bueno, eso no lo voy a discutir ante las cámaras, muchísimas gracias”.

Aunque en el terreno personal las aguas estén un poco turbias para Geraldine Bazán, en el aspecto profesional no pueden ir mejor. De hecho, la actriz actualmente está grabando la serie “Falsa Identidad”, donde mostrará sus dotes como bailarina.

“Es un proyecto que me está sacando de mi zona de confort, no en cuanto actriz, el personaje es increíble y me motiva muchísimo, pero estoy entrando en otra etapa, soy bailarina, no bailarina de pole dance, son bailarinas tipo burlesque, tipo Chicago, estamos en coreografías tratando de hacerlo lo mejor posible y muy contentas con el resultado que estamos viendo”, adelantó.

Showtime!!!! Pronto!! 🎩🖤 A post shared by Geraldine Bazan (@geraldinebazan) on Aug 2, 2018 at 2:11pm PDT