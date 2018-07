Tildan a Gabriel Soto de ‘irresponsable’ por lo que dejó hacer a sus hijas

Gabriel Soto se tomó unos días descanso para escapar junto a sus hijas a uno de sus destinos favoritos: las playas de Acapulco. A través de sus redes sociales, el actor compartió algunos momentos divertidos que vivió en sus paseos.

Una de las publicaciones que ha provocado las reacciones más extremas de sus seguidores ha sido el video donde se puede ver a su hija mayor, Elissa, lazándose de un acantilado para darse un buen chapuzón en el mar.

Tras ver la atrevida hazaña de la jovencita, de 9 años, muchos de sus seguidores aplaudieron su valentía: “Excelente, fuera miedos”; “wow! Que bueno que no tenga miedo”; “¡qué valiente! Yo a su edad no lo hubiera hecho. Ni mi mama me hubiera dejado”; “no manches, ¡qué miedo! Qué valiente que eres”; “¡Bravo! Demuestra ya que es una niña valiente e independiente”.

Sin embargo, otros hicieron duros reclamos al mexicano por permitir que su hija hiciera algo que consideran ‘muy peligroso’ para su edad: “Noooo, por favor. No la dejes”; “es muy peligroso, aún está chiquita. Cuídala”; “es bueno ser valiente, pero los riesgos no son necesarios”; “qué es eso, yo de madre no dejara que mi hijo hiciera eso, qué peligro”; “¡muy bien, pero casi se pega con algo por ahí! Qué horror”.

Pero el debate no terminó ahí. Luego, Gabriel Soto compartió otro clip, donde se ve a la más pequeña de sus princesas, Alexa, de 4 años, lanzarse también desde un muelle. En este caso, las críticas llegaron a tal punto, que algunos usuarios hasta lo llamaron ‘irresponsable’.

“Eres un un irresponsable, eso no lo deben hacer, tirarse de las rocas está muy mal, claro se ve que debajo hay unas piedras”; “cuidado con las rocas, por favor”, comentaron un par de personas en el post.