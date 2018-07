Dicen que las canas son el símbolo de la sabiduría pero, a los 29 años, Francisca Lachapel se lamentó en sus redes sociales tras descubrir sus primeras hebras de cabello blancas, mientras se arreglaba en los vestidores de ‘Despierta América’.

A través de las historias de Instagram, la ex reina de belleza compartió el momento cuando se dio cuenta de que ya no tenía una ni dos, sino varias canas que destacaban en su oscura cabellera. La presentadora incluso lloró (en broma) al mostrarle a sus seguidores ‘las pruebas’ del paso del tiempo. No obstante, su estilista le restó importancia a su pequeño drama y aseguró “que eso no es nada”.

También dudamos que unas cuantas canitas, fáciles de esconder, vayan a restarle belleza a la dominicana, quien además se muestra muy feliz y enamorada últimamente.