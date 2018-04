Sabemos que Francisca Lachapel posee un gran talento para la comedia y con su famoso personaje ‘Mela’ nos ha demostrado la capacidad que tiene para transformarse por completo.

Sin embargo, en su más reciente reto, durante el programa ‘Despierta América’, la dominicana encarnó a un personaje que ha robado miles de titulares en los últimos meses: Meghan Markle, la futura esposa del príncipe Harry de Inglaterra. Y el resultado generó una ola de carcajadas.

Junto a Alan Tacher, quien se disfrazó de Harry, Lachapel imitó la ya icónica pose que hizo la actriz en la foto de compromiso. Para la ocasión, la presentadora usó una chaqueta blanca, similar a la que usó Meghan, y una peluca con en cabello ondulado, muy parecida al estilo de la protagonista de ‘Suits’.

Por su parte, Tacher vistió un elegante saco azul y una peluca roja para verse lo más cercano posible a look del guapo príncipe.

A través de la cuenta de Instagram del programa, donde compartieron varias fotos y videos del divertido momento, los fanáticos dieron rienda suelta a sus opiniones: “Alan es igualito jejejeje, les quedo súper”; “son lo mejor, me encantaron, a mí me hicieron reír un montón”; “me encanta el sentido del humor de Francisca”.

Por otro lado, muchos seguidores también expresaron sus críticas sin tapujos: “Qué segmento tan horrible”; “¿qué no tienen algo más interesante que hacer?”; “se miran bien ridículos, en buena onda, no hagan tanta exageración”; “Francisca no le llega ni a las rodillas a una verdadera reina”;“Meghan y Harry” versión great value.

Pero el momento más gracioso de la transmisión fue cuando la pareja se dispuso a bailar el supuesto vals de la boda. Para sorpresa de Karla Martínez y de toda la audiencia, Francisca comenzó a moverse desenfrenadamente al ritmo del tema “Scooby Doo Pa Pa”, de DJ Kass.