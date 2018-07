¿Francisca Lachapel se casó? Raúl González le hace reclamo (VIDEO)

Desde que anunció que había conocido al hombre de sus sueños, Francisca Lachapel no ve la hora de llegar al altar con su misterioso galán, de quien hasta ahora solo se sabe que es de nacionalidad italiana y que no forma parte del mundo del espectáculo.

La conductora está tan ansiosa por cumplir su sueño que en varias oportunidades ha lanzado indirectas a su novio frente a las cámaras de ‘Despierta América’ para que le pida matrimonio, provocando las risas de sus compañeros de trabajo.

Sin embargo, este miércoles, un comentario de la dominicana encendió las alarmas de Raúl González, quien es uno de los que más bromea con Francisca sobre este tema.

“Yo llego aquí y siento que ahora hablas italiano y cocinas comida italiana. El otro día nos trajo unos pastelitos rellenos de Nutella, que ella misma aprendió a hacer”, comentó el presentador en tono jocoso.

No obstante, su amiga rápidamente salió a aclarar que ella no había sido la autora: “Nooo, los hizo mi suegra”, confesó a las cámaras.

“¿Tu suegra? Te casaste y no nos invitaste, Francisca Lachapel?”, le reclamó Raúl a modo de broma, a lo que Lachapel respondió: “No me he casado y cuando me case los voy a invitar. Pero, baby, ¿y el anillo pa’ cuándo?”.

Para que no existieran malos entendidos, González aclaró que todos esos comentarios se los hacía con mucho cariño, pues ambos han expresado el gran estima que se tienen el uno al otro, desde que se conocieron en Univision.

Recordemos que, a principios de marzo, la ex reina de belleza confesó en una entrevista a Primer Impacto que estaba muy enamorada de quien considera tiene todos los atributos para convertirse en el padre de sus hijos.