El misterio alrededor de la identidad del novio de Francisca Lachapel despierta cada vez más curiosidad entre sus fanáticos. Sin embargo, pese a que la conductora de ‘Despierta América’ ha declarado en varias oportunidades que por los momentos prefiere mantener su relación fuera del ojo público, todo tipo de especulaciones y críticas se han generado en las redes sociales.

Debido a ello, la bella dominicana explicó más detalladamente las razones por las cuales tomó su decisión: “Yo compartí lo de mi novio porque con el público he compartido todo, más lágrimas que otra cosa: el triunfo de Nuestra Belleza Latina, compartí las lágrimas de todo lo que viví en Nueva York, de los difícil que fue para mí salir adelante, compartí con el público mi divorcio, compartí cuando me hicieron bullying en las redes sociales… Entonces yo quería compartirles que estaba en un momento de tranquilidad emocional, de felicidad, de que estaba enamorada”, dijo recientemente a People en Español.

No obstante, la ex reina de belleza no imaginó lo que causaría la noticia de su romance. “Solamente que ahora hay estos comentarios muchas veces malintencionados de ‘lo está escondiendo’. Yo no lo estoy escondiendo”, aseguró a la revista.

Francisca Lachapel solo espera que su relación se fortaleza más para dar el paso. “Está perfecta, pero va a llegar el momento indicado para nosotros poder compartir nuestra relación”, agregó.

Recordemos que la conductora ha reconocido en el pasado que su pareja, aparentemente un apuesto hombre de nacionalidad italiana, no forma parte del mundo del espectáculo, por lo que cree que aún no está preparado para lidiar con la atención de los medios de comunicación.