Francisca Lachapel calentó las redes sociales este fin de semana, tras publicar una instantánea donde se le ve luciendo un bikini, de rayas doradas y blancas, frente a las playas de República Dominicana.

La conductora de ‘Despierta América’, quien en las últimas semanas ha mostrado en su cuenta en Instagram lo duro que trabaja en su rutina de ejercicios, presumió sus espectaculares curvas y un abdomen de impacto.

“No soy tan fanática de las fotos en traje de baño, peeeroo cuando trabajas con un equipo tan profesional como el de Noche de luz, el cual te hace sentir tan cómoda y segura, ¡es sumamente fácil!”, escribió la presentadora al pie de la imagen, que acumuló casi 100,000 ‘me gusta’.

Como era de esperarse, la mayoría de sus fanáticos se desvivieron en halagos para la guapa dominicana: “Wow, qué mujer más guapísima”; “te ves espectacular, Francisca, disfruta tu verano”; “Wow, qué cuerpo, estás bella y natural”; “mi reina callando bocas”; “luces espectacular, te ves más hermosa con esa gran humildad que reflejas en tu personalidad”, comentaron en el post.

Sin embargo, tras verla como pocas veces se muestra, algunos seguidores pidieron a Francisca Lachapel que no abusara de los filtros y ‘retoques’: “Estás bella, pero me gusta más como eres, no pareces tú, no te conviertas en una más”; “demasiados filtros, mi Francis, tú eres morena hermosa, no así de blanca”.

Varios usuarios incluso se atrevieron a poner en duda la veracidad de sus abdominales: “Qué cuadritos, ¿son de verdad o la foto está editada?”; “le pintaron los cuadritos”; “¿Pero por qué te pintaron abdomen definido?”; “¿Y será verdad que tienes cuadros en el abdomen?”, cuestionaron.