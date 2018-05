Francisca Lachapel confiesa por qué no presenta a su novio italiano

El mensaje que recibió Francisca Lachapel de su misterioso novio, transmitido por Despierta América, durante un pequeño homenaje que le hicieron en su cumpleaños, ha despertado todo tipo de especulaciones en las redes sociales.

“Mi querida Francisca, felicidades en este día especial, sería un día perfecto si aún tuvieras puestas tus botas de cuero del día de tu quinceañera, sí estoy leyendo tu libro”, rezaba el comienzo de la carta que leyó su galán, a petición de la producción del popular show. Tras escuchar la voz del hasta ahora desconocido personaje, los usuarios empezaron a creer que se trataba del millonario Gianluca Vacchi, debido a su acento italiano.

Aunque a la presentadora dominicana le pareció muy divertido ese rumor, prefirió dejar todo claro durante la siguiente emisión del programa: “Yo me moría de la risa, pero señores, Gianluca Vacchi no es mi novio. Que quede claro, porque no quiero que me asocien con el señor, con todo el respeto”.

Ante la críticas y cuestionamientos que ha recibido en redes sociales, la ex reina de belleza también explicó las razones detrás de su hermetismo. “Yo no estoy ocultando mi relación. Si la estuviera ocultando, ni siquiera lo dijera, ni mencionara nada al respecto, simplemente es algo que tiene que ir madurando, en calma, tranquilo, y en su momento pues ya lo van a poder ver a mi amore”, declaró Francisca.

Francisca Lachapel está ansiosa por llegar al altar

El pasado lunes, en medio de la celebración de su cumpleaños en Despierta América, la presentadora Karla Martínez le dedicó unas palabras que provocaron algunas lagrimitas en la homenajeada: “Hace un tiempo, Francisca, cuando pasó por un momento difícil, me dijo que no creía en el amor. Decía que para ella era muy difícil creer que un hombre pudiera realmente amar a una mujer. Y me llena de alegría ver que aquello que te dije, que Dios siempre tenía alguien para ti, ya llegó a tu vida”.

Luego, el resto de sus colegas comenzaron a bromear acerca de su misterioso galán y gritaron al unísono: “¡Queremos boda, queremos boda!”.

Pero el momento más divertido ocurrió cuando colocaron de fondo el nuevo tema de Jennifer López, ‘El anillo’, y la bella latina comenzó a cantar: “¿Y el anillo pa’ cuándo?”.