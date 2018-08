No es secreto para nadie lo orgullosa que se siente Francisca Lachapel de llevar en alto su nacionalidad dominicana, pero con su más reciente publicación también descubrimos lo apegada que está la popular conductora de ‘Despierta América’ a la comida típica de su país.

Pese a que la ex reina de belleza lleva años viviendo en Estados Unidos, no es capaz de renunciar a los sabores de su tierra, ni siquiera cuando va de viaje. A través de sus redes sociales, compartió en un video lo que hace cada vez que parte a un destino donde no está segura si podrá saciar sus gustos gastronómicos.

“No es relajo, miren: Yo me voy de viaje y no estoy segura si a donde voy, voy a encontrar todo lo que necesito para hace mi comida dominicana. Entonces yo llevo en mi maleta plátano, porque en nuestra comida no puede faltar el plátano, el recadito, tengo la sopita, tengo la habichuela y un freidor para hacer los tostones. Porque dicen que es mejor prevenir que lamentar”, contó la modelo a sus seguidores.

“Lo que yo no sé es si me dejan pasar todo esto, yo les cuento”, agregó luego, consciente de los riesgos que implicaban sus antojos.

Al ver la osadía de la presentadora, sus seguidores no ocultaron su asombro: “OMG, estás loca, yo no lo puedo creer”; “está media loca esa idea, mi niña. Pero suerte”; “Woooaaa, qué exagerada. Espero no te lo saquen de la maleta”; “como buena dominicana, tú te estás curando en salud. Que te aproveche”; “qué linda, dominicana de pura”, comentaron.

Sin embargo, otras personas también hicieron llegar sus críticas: “Quedas como una boba empacando plátanos, a parte imposible que NO sepas frutas ni semillas te dejan pasar”; “como dicen, salió del monte pero el monte no salió de ella”; “puro rating, nada más eso, es mentira”; “ni que se fuera acabar el mundo para uno estar llevando mercado en la maleta”, cuestionaron los usuarios.