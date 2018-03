Francisca Lachapel hace importantes revelaciones sobre su misterioso galán

Gracias Dios por todo lo que me permites vivir y toda la gente maravillosa que pones en mi camino. ☺️ Gracias a mi familia @univision #UnivisionEnterprises Y @despiertamerica por todo el apoyo que me dan. A mi genteeeeee!!!! No tengo palabras para expresarles el agradecimiento que siento en cada uno de ustedes por los mensaje, por las palabra que me dicen y que me llenan de tantas alegrías! 😃 Ustedes son los mejores!!! Los quiero a tod@s! . Espero que Una Reina Como Tú 📖 trasmita en todos ustedes lo que siempre he gritado a 4 vientos, ¡Cree en ti, sí se puede! Vale la pena soñar, pero hay que esforzarse para lograr sus sueños! 😉 . . #UnaReinaComoTu #FranciscaLachapel #FranciscaTV #Francisca #Univision #DespiertaAmerica #Lanzamiento #Libro #RD #SiSePuede #LosQuiero #Avispas #Latinos #Besos #Enfocada #Agradecida #Bendiciones

