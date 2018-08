Francisca Lachapel se topó con la mayor de sus pesadillas, este jueves, durante una sección de ‘Despierta América’, donde conversaron junto a una psicóloga sobre cómo superar los miedos.

Para mostrar de manera más realista el impacto que pueden tener las fobias sobre el comportamiento de las personas, la producción del programa decidió enfrentar a Satcha Pretto, Maity Interiano y a la dominicana con sus respectivos ‘miedos’ en vivo.

De ese modo, tras reconocer que siente un gran temor por los ratones, a la conductora le tocó encontrarse cara a cara con un par de ejemplares que la hicieron entrar en pánico frente a todos.

“No, no, no… Se me va a ir por todo el cuerpo y me va a comer”, exclamó Francisca Lachapel una vez que su compañero Alan Tacher acercó los animales a su asiento.

La presentadora estaba tan afectada por la presencia de los roedores que incluso no pudo contener las lágrimas al verlos tan de cerca. Sin embargo, cuando le preguntaron hasta qué punto su miedo era incontrolable, ella aseguró que podía ser capaz de tocarlos solo en la circunstancia más extrema.

“Si fuera de vida o muerte, yo los toco, pero si no es necesario, no”, afirmó la ex reina de belleza, tras la presión.

Por su parte, Satcha tampoco resistió tener un sapo a su lado y prácticamente huyó en dirección opuesta para no verlo con detalle: “Es que no lo quiero ni tocar. En mi caso, si yo lo escucho, yo tengo idea de que están ahí cerca pues yo voy rápido, no me voy a quedar ahí tratando de entablar una comunicación”, dijo la periodista.