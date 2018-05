La actriz Núria Tomás publicó en su cuenta de Instagram declaraciones con las que intenta dejar en claro que no tiene nada que ver con su exnovio y ahora esposo de Shakira, Gerard Piqué.

Utilizando un fondo negro como imagen, la también modelo escribió:

Exnovia de Piqué se deslinda de problema entre futbolista y Shakira

“Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver como noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida”.

Núria Tomás da a entender que en otras ocasiones ha preferido quedarse callada y esperar a que pasen los falsos rumores, sin embargo en esta ocasión decidió dar a conocer la verdad.

La actriz escribió que no le parece correcto que la gente se arme juicios de valor a base de lo que llamó ‘noticias inventadas’.

Este mensaje viene luego de los recientes rumores sobre una supuesta crisis en el matrimonio del Gerard Piqué con la cantante Shakira.

Se habló de un distanciamiento pero también de infidelidad por parte del futbolista profesional.

De acuerdo al portal Diariogol, Gerard Piqué está cansando de no encontrar un ambiente ameno en su hogar y los supuestos desplantes por parte de Shakira no han hecho más que seguir acabando con la relación. Una vez más, ante la ola de rumores la pareja ha decidido no emitir ningún tipo de comentario.

Pero en esta ocasión la que no se quiso quedar callada fue su exnovia Núria Tomás, quien con su publicación se deslinda de cualquier tipo de problema entre la pareja.