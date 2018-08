Eva Longoria comparte foto y usuarios descubren algo ‘extraño’ en su bebé

A pocos meses del nacimiento de su hijo Santiago, Eva Longoria compartió en su cuenta en Instagram una adorable fotografía, sin ningún tipo de maquillaje ni filtros, mientras sostiene a su bebito en brazos.

“Domingo perezoso”, escribió la talentosa actriz al pie de la publicación, que acumuló más de 460,000 ‘me gusta’ y miles de comentarios en solo un par de horas.

Como era de esperarse, muchos de sus fanáticos se desvivieron en halagos para la protagonista de ‘Desperate Housewives’ , a quien el brillo de la maternidad la ha hecho relucir más que nunca. “Estás preciosa, qué bien te ha sentado la maternidad”; “la mamá más guapa”; “¿se puede estar más guapa y natural?”; “¡esta foto está súper astronómicamente espectacular! Te ves hermosísima y más, con esa belleza en tus brazos”; “irradias belleza, serenidad y muchísimo amor”, comentaron.

Lazy Kinda Sunday ☀️⛱ A post shared by Eva Longoria Baston (@evalongoria) on Aug 19, 2018 at 9:46am PDT

Sin embargo, algunos usuarios mencionaron que Eva Longoria lucía “diferente”: “Muy bonita foto, solo que la miró rara, todavía no me he acostumbro a mirarla así de mamá”; “tu rostro se ve diferente. Pa’ delante es una nueva etapa. Un cambio en tu vida que no es tan difícil”.

Mientras que otros mostraron preocupación por el recién nacido, quien aparentemente tiene un pequeño lunar rojo en su cabecita: “Eva, el bebé tiene detrás de la cabeza algo rojo. Ponlo a dormir de lado y alterna los lados. Mucho cuidado”; “¿por qué el bebé tiene rojo en la cabeza?”, escribieron en el post.

No obstante, una de las usuarias explicó que la marca se trataba de “manchas vasculares: Manchas lisas, de color rosa pálido o púrpura, que consisten en venas capilares dilatadas cerca de la superficie de la piel. Son las manchas de nacimiento más comunes, ya que hasta un 70 por ciento de los bebés tienen una o más”, aclaró.