Acá ya es 2 de Septiembre y estamos festejando el cumpleaños del rey de la casa 👑🤴🏻llenos de diversión 🎪🎡🎈¡FELIZ CUMPLEAÑOS amor mío @ederbez! Te amamos con toda el alma y somos inmensamente afortunadas de tenerte❤️❤️❤️ Que sigan lloviendo luz y bendiciones para ti, que sigas realizando sueños, alcanzando metas, conquistando corazones, y sobretodo, que sea un año lleno de experiencias y momentos maravillosos y juntitos👨‍👩‍👧 ¡TE AMOOOOO! #hoycumpleelrey #cumpleañoseugenioderbez #gozandocomoniños #juntitoslostres #happybirthdaymylove

