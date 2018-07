Hace unos días, Alessandra Rosaldo desató una ola de especulaciones en las redes sociales, tras publicar un mensaje donde expresaba su emoción por “uno más en la familia”. Sin dar mayores detalles, la esposa de Eugenio Derbez dio pie a los rumores sobre un posible segundo embarazo, a casi cuatro años de haber dado a luz a su hija Aitana.

Aunque desde entonces ni ella ni su familia habían mencionado algo más al respecto, este jueves, el propio Eugenio declaró a ‘El Gordo y La Flaca’ que no tenía ni idea lo que quería decir el mensaje de su amada. “No sé de qué se trata, se los juro que yo tampoco sé de que se trata”, aseguró.

Sin embargo, el comedianta aclaró que estaba seguro de que no esperaba otro hijo y explicó sus razones: “(Un) bebé no es. Por muchas razones, aparte de que no he tenido tiempo, así que más le vale que no esté embarazada. Bebé no es”, dijo entre risas.

Pero el protagonista de ‘Overboard’ confesó que a él también lo atacaba la curiosidad por saber el significado del misterioso tuit de Alessandra. “Le mandé un mensaje a mi mujer (preguntando) de qué se trata esto de que viene alguien en camino, se lo acabo de preguntar. Me mandó una respuesta de audio pero no se los puedo poner porque no será algo que no pueda decir, pero les juro que yo tampoco sé de qué se trata”, agregó.

Pese a que negó que otro bebé viniera en camino, Eugenio Derbez no descartó la posibilidad de sumar un nuevo integrante a su familia en el futuro, pues asegura que con la llegada de Aitana se volvió a enamorar de la paternidad.

“A raíz de que nació Aitana, me volví a enamorar de la paternidad, estoy enloquecido. Lo único que pienso es llegar a casa, tengo que estudiar pero cuando mi hija me dice ‘vamos a jugar’ lo dejo todo y me voy a jugar con ella. Me enamoré de la paternidad y si me aventaría otro hijo”.