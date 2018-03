En los últimos años, Eugenia Cauduro pasó por una dura etapa en su vida, en la que sufrió de ansiedad y depresión, que la llevó a aumentar más de 66 libras (30 kilos).

Sin embargo, actualmente la actriz está mucho más cerca de volver a su peso ideal, todo gracias al comentario de una seguidora que la hizo reflexionar sobre sí misma.

Durante una entrevista al programa Hoy, la mexicana de 50 años confesó cómo ha sido el proceso para recuperarse y lo motivada que está en trabajar por su bienestar: “Hay una a la que tengo que agradecer porque un día me dijo: ‘me fallaste’, eras mi ícono a seguir y engordaste muchísimo. A esta persona yo quiero darle las gracias porque me ha motivado muchísimo. Me hizo entender en medio de una depresión que pasé en mi vida, y por eso subí de kilos, que soy presente ante los ojos de mucha gente que me quiere y que no puede dejar de estar presente en mi vida”.

Pero, como suele pasar en estos casos, Eugenia reconoció que el camino no ha sido del todo sencillo: “En esto del peso de repente voy muy bien, y de repente tengo mis recaídas. Pero lo voy a lograr. Ya lo voy logrando, poco a poco”.

En lo profesional, la interprete tiene muchas razones para sentirse motivada, pues en estos momentos integra el elenco de la serie ‘Hijas de la luna’, una comedia romántica que revive la trama de la telenovela colombiana ‘Las Juanas’.