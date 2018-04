Estos son los mejores ‘looks’ de Chiquis Rivera en marzo

Si algo describe a Chiquis Rivera es su peculiar gusto por las prendas extravagantes y diferentes, aquí te mostramos los mejores looks de marzo de la sensual cantante.

La hija mayor de la fallecida Jenny Rivera ha dado mucho de qué hablar con sus variados atuendos, sin embargo lo que nos ha dejado muy claro es que ella los porta con con seguridad y ningún comentario negativo la detiene.

Lo mejor de Chiquis Rivera en marzo

El mes de marzo fue para Chiquis algo muy variante en cuanto a los outfits que lució en su Instagram, aquí vemos cuáles son los que más gustaron.

La personalidad de televisión compartió la fotografía anterior en su Instagram hace una semana y al momento fue la que más a gustado a sus fans pues ya cuenta con 137,533 likes.

Chiquis Rivera escribió: “Todos tenemos una pequeña loca dentro de nosotros” junto a la fotografía donde se le observa vistiendo un pantalón de mezclilla roto con medias de red debajo, además de un top negro, una chamarra negra con estampados y guantes rojos.

TE PUEDE INTERESAR: Jacqie Rivera habla de su divorcio de Michael Campos

“Me encanta tu estilo”; “Esta chica se ve perfecta”; “Hermosa, cuánto peso has perdido, te ves genial” fueron algunos de los comentarios de fanáticos.

El siguiente look dio mucho de qué hablar: ” Vas a soldar por eso los lentes, ¿cierto?”ni estilo ni talento”; “Ese look no te va, sneakers con plataforma no me gusta” fueron de los comentarios negativos que se llevó la fotografía.

Pero como sabemos para todo hay gustos: “¿dónde compraste esos tenis? me encantaron”; “Bello estilo, hermosa como tu madre”; “Linda de amarillo” comentaron sus fanáticos.

Dicha publicación fue la que obtuvo menos likes con respecto a las demás, con un total de 39,362.

El atuendo de la fotografía muestra a Chiquis Rivera con un blazer color blanco, pantalón negro con aberturas en las rodillas y top muy pegado color negro.

La artista lo usó para acudir a una firma de autógrafos en California y fue muy gustado, pues llegó a los 109,594 me gusta.

Este vestido largo lo lució a principios del mes pasado, una prenda color rosa claro con zapatillas negras que combinan con detalles del vestido.

Estos fueron los mejores outfit de Chiquis Rivera del mes de marzo, vamos a ver con qué nos sorprende en abril.