¡Es adoptado! Rashel Díaz tiene nuevo integrante en su familia

La edad para mí es un número que no te da felicidad ni te la quita. Cuando acepté comenzar una relación con Carlos tomé en cuenta lo feliz que me hacía, su trato hacia mis hijos, lo buen padre que es, su unión con su mamá y hermana, lo trabajador y luchador que es, su amor a Dios y no en los nueve años que tenemos de diferencia. 💕 ¡Mujeres, que la edad no sea un impedimento para ser feliz! ¡Aparta ese tabú de tu vida! Cuando amamos nada realmente importa. 😍 Le pedí tanto a Dios que me pusiera al hombre correcto en mi camino y así lo hizo. 🙎🏼‍♂ Por eso Carlos y yo le damos gracias todos los días al Señor por bendecirnos con esta unión. 💑 ¿Eres más joven que tu pareja? No escuches los comentarios y dedícate a disfrutar tu bendición. 💖 ¿Conoces a parejas con diferencia de edad? Menciónalos para que se identifiquen con este mensaje. 👫 #VidaRashel

A post shared by rasheldiaz (@rasheldiaz) on Apr 8, 2018 at 5:35pm PDT