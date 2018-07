Error en presentación de Rosie Rivera causa revuelo en redes (VIDEO)

Este lunes, se confirmó que Rosie Rivera participaría en la sexta temporada de ‘Mira quién baila’, según anunció Univision, a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Rosie Rivera se une a la lista de confirmados para la sexta temporada de Mira quién baila, ¿dónde están los fans que la van a apoyar?”, se leía al pie de la publicación.

Sin embargo, el clip dio mucho de qué hablar debido a la forma en que la producción de reality show presentó a la hermana de la fallecida Jenni Rivera, pues le atribuyeron los títulos de ‘actriz y cantante’.

El detalle no pasó inadvertido para los usuarios y de inmediato dejaron caer sus críticas en los comentarios: “¿Cantante y actriz? Eso si fue brutal. En mi vida la he visto desarrollándose en esos papeles, por favor no le mientan al público”; “¿actriz y cantante? ¿Desde cuando?”; ¿desde cuando está mujer es cantante y artista?, lo de esa familia no tiene cura”.

No obstante, el post fue eliminado unas horas después y re-publicado con una nueva descripción: “actriz y empresaria”. Pese a todo, los seguidores no dejaron pasar la oportunidad de hacer hincapié en el error, una vez más.

Recordemos que desde la muerte de su famosa hermana, Rosie se ha desenvuelto como la CEO de Jenni Rivera Enterprises, compañía que englobaba sus programas de televisión, ropa, fragancias y cosméticos relacionados a la imagen de la fallecida cantante.

TE PUEDE INTERESAR: Conductora de Televisa que fue ‘humillada’ ahora se va a Telemundo

En una reciente entrevista que dio a Televisa Espectáculos, la empresaria expresó lo entusiasmada que estaba por participar en este proyecto: “Sé que voy a crecer como persona, sé que en mi mente y en mi corazón a mis 37 años todavía tengo mucho que aprender y a veces tienes que salir de tu área de confort para aprender y ya estoy creciendo y tengo qué y es lo que voy a esperar de mí. Quiero ganar, quiero llegar a las finales, quiero vivir en México 8 semanas ya lo tengo en mi mente, ya lo tengo preparado, pero llegue a donde llegue quiero crecer”.