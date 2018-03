Cuando somos mamás primerizas a la mayoría de nosotras nos emociona poder alimentar a nuestros bebés con leche propia.

Sin embargo desconocemos gran parte del proceso; y en ocasiones terminamos por comprar fórmula debido a que nos sentimos desesperadas y creemos que no estamos produciendo la suficiente.

Producir más leche materna: el reto de toda madre

Lo más importante es que no abandones la lactancia a la primera, no te dejes confundir por los mitos y si lo crees conveniente, consulta a un especialista.

Aquí te mostramos algunos consejos para producir más leche materna:

A mayor succión, mayor producción

Según información de Baby Center, entre más succión haya, más leche se producirá. Así que lo ideal es amamantar a tu bebé día y noche y si es posible puedes utilizar un extractor cuando tu hijo está dormido para no dejar de estimular y producir.

Relájate y bebe agua

Es común que los nervios vivan contigo durante las primeras semanas de convertirte en madre, pero recuerda que nadie nace sabiendo cómo serlo; es importante que estés tranquila mientras amamantas a tu bebé y que durante el día tomes mucha agua.

Asegúrate que el bebé succione de manera correcta

Especialistas informaron para Guía del Niño que las claves para que el niño succione eficazmente son: acomodar al bebé de modo que su cuello no esté girado, su boca a la altura de tu pezón, su labio inferior debe estar vuelto hacia fuera, y no debes escuchar chasquidos durante la toma.

Termina un pecho antes de cambiar al otro

También recomendaron que dejes vaciar bien tu pecho, ya que la leche del final es más rica en grasas y vitaminas. No dejes de darla hasta que sientas que salió la última gota.

Ten en cuenta que tu pecho es más que alimento

Un bebé no siempre quiere pegarse a tu pecho porque tiene hambre, en ocasiones solo necesita sentir esa conexión contigo, pues la succión lo tanquiliza. No le niegues ese momento, pues te servirá para producir más leche.

Busca ayuda

Si consideras que has luchado por producir más leche materna y no te da resultado, o si sientes que tu bebé no está siendo bien alimentado, no dudes en consultar un especialista, pues la salud de tu bebé es lo más importante en este momento.

El te ayudará a saber si solo es una preocupación normal de madre primeriza, si requieres algún fármaco o si es necesario comprar leche de fórmula.